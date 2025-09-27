『おひとりさまホテル6』（まろ：原案、マキヒロチ：漫画/新潮社）第19回【全21回】【漫画】『おひとりさまホテル』を第1回から読む「いつも」を「特別に」――働き盛りのアラサー女子・塩川史香は、月に1度ホテルで過ごす「おひとりさま」の時間をとても大切にしている。小さい頃、家族旅行へ行くたびに幸せを感じていたホテルの空間は、大人になっても特別。そんな非日常的な空間で、誰にも気を使わず、自分のペースでご飯を食べ