オープニングパレードで市民らの声援に応える加藤優さん（中央左）と高橋昌和市長（同右）＝２７日、秦野市内神奈川県秦野市最大の観光イベント「第７８回秦野たばこ祭」が２７日、同市役所や市立本町小学校周辺で始まった。２８日まで。たばこ祭は、江戸時代から１９８４年まで栽培した日本三大銘葉「秦野たばこ」の産地として、生産者の慰労などを目的に４８年から始まった。耕作に心血を注いだ先人たちの情熱を「火」に例え