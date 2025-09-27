U20東アジア選手権陸上のU20東アジア選手権が27日、香港で行われ、男子100メートル決勝で16歳の清水空跳（星稜高2年）は10秒30（追い風0.2メートル）をマークして銀メダルだった。リレーメンバーで代表入りした世界選手権東京大会は出番なし。今大会で再スタートを切った。清水がU20東アジア選手権で銀メダルを獲得した。中盤までは先頭を駆けたが、最後に自己ベスト10秒15の中国選手に競り負けた。予選は余裕のレース運びで10