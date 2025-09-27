NakamuraEmiが、9月7日にリリースした新曲「デイジー」のミュージックビデオを公開した。この楽曲はメジャーデビュー10周年を迎えるNakamuraEmiが、今まで支えてくれたファンやライブ会場に足を運んでくれるみなさまに向けて感謝の気持ちを歌ったもの。ミュージックビデオは地元・厚木市文化会館で開催したワンマンライブ＜NakamuraEmi 10TH ANNIVERSARY LIVE in 厚木市文化会館 〜 ただいま & いらっしゃいませ 〜＞のドキュ