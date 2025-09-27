サウルスが、9月10日にリリースした4thシングル「夏のせい」のミュージックビデオを公開した。本作はサウルスにとってインディーズ4作目となるデジタルシングル。期末テスト、夕立、風鈴――誰もが経験した夏の記憶を切り取り、恋に揺れる心をまっすぐに歌った青春ソング。前作に続きプロデューサーにはSumikaやOfficial髭男dismなどを手掛ける宮田’レフティ’リョウを迎え、サウルスの真っ直ぐな熱量と、緻密かつダイナミックな