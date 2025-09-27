『写らナイんです』（コノシマルカ/小学館）第5回【全5回】【漫画】『写らナイんです』を第1回から読む「次にくるマンガ大賞 2025」コミックス部門第4位！黒桐まことは、見えてはいけないものを引き寄せてしまう“超霊媒体質”に悩まされていた。そんな彼の前に現れたのは、オカルト部に情熱を捧げる霊感ゼロの橘みちる。彼女との出会いで、まことの世界が変わっていくーー。霊に追われる少年と、霊を追う少女が繰り広げる爽やか