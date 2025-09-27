バレーボールの国内最高峰の大同生命ＳＶリーグ女子で昨季準優勝のＮＥＣレッドロケッツ川崎（ＮＥＣ川崎）が２７日、ホームタウン川崎市のショッピングモールで「ＬＩＦＴＯＦＦ！発射式」と題した壮行会を開いた。１０００人近くのファンや、通りすがりの市民が選手を一目見ようと集まり、大盛況となった。日本代表で活躍したアウトサイドヒッター・和田由紀子は、特設のレッドカーペット上でポーズを決めて入場すると、ひ