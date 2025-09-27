将棋の西山朋佳白玲＝女流王将＝に福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が挑む第５期白玲戦七番勝負第４局が２７日、京都市中京区のザ・ゲートホテル京都高瀬川で指され、後手の西山が１９４手で先手の福間に勝利して、シリーズ２勝２敗のタイに戻した。西山は緑と黒の地に大きな花柄をあしらった着物に、からし色の袴（はかま）。福間は梅模様がちりばめられた山吹色の着物に深緑の袴姿で