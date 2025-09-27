【アウトドア銘品図鑑】名作と言われるキャンプギアは星の数ほどありますが、この先も語り継がれるであろう特級の名品は何かと言えば、コールマンのガソリンランタンをおいて他にはありません。100年以上前に誕生したガソリンランタンは基本構造が変わらず、1920年代や1930年代のヴィンテージであっても元気に光を灯す“現役”は決して珍しくありません。時代とともに樹脂パーツが増えていますが、当初から完成度が高かったため現