高校野球の秋季大会が27日に各地で行われ、波乱と言える結果が立て続けに起きた。近畿では強豪私学の敗退が相次いだ。和歌山大会2次予選1回戦では、今春選抜準優勝の智弁和歌山が近大新宮に4―9で敗れた。3―1の8回に一挙8失点と流れを止められなかった。大阪大会5回戦では、履正社が大商大堺に5―6のサヨナラ負けを喫した。兵庫大会準々決勝では、報徳学園と東洋大姫路の好カードが実現。報徳学園が2―5で敗れ、来春選抜