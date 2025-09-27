ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は27日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出のベスト6が出そろった。井上忠政（29＝大阪）は準優勝戦10Rで5コースからコンマ07の鋭発を決めると、内4艇を一気にのみ込んで快勝。優勝戦進出一番乗りを果たした。「いろいろ調整して、伸びを残しながら捲り差しにも行けるだけの回り足もある程度来させられたと思う。ただ、レースでは捲る気しかなかった（笑い）。