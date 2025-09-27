プロ野球のファームは27日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。西武はDeNA戦（カーミニークフィールド）に7―2。先発・上田が9回127球を投げて7安打2失点の完投勝利で8勝目（3敗）を挙げた。ドラフト7位・古賀輝（千曲川硬式野球クラブ）が6回に1号2ラン、ドラフト6位・龍山（エナジックスポーツ）が2安打。DeNA先発のドラフト4位・若松（四国・高知）は5回2/3を6安打4失点（自責3）で4敗目