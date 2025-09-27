「大相撲秋場所・１４日目」（２７日、両国国技館）横綱豊昇龍（立浪）が立ち合いで変化し、若隆景（荒汐）をはたき込みで下し、１２勝目を挙げてトップと１差の２敗を死守した。首位の横綱大の里（二所ノ関）は不戦勝で１敗（１３勝）をキープ。千秋楽は、優勝争いで１差の横綱同士による直接対決になった。国技館が異様な空気に包まれた。まずは大関琴桜の休場が発表され、観客からため息が漏れると、続いて対戦相手の大の