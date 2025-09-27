将棋の第5期白玲戦7番勝負の第4局は27日、京都市で指され、後手の西山朋佳白玲（30）が194手で挑戦者の福間香奈女流六冠（33）を破り、対戦成績を2勝2敗のタイに戻した。第5局は10月11日に札幌市で行われる。