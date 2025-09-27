「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、大会を初期から支えてきた“安保瑠輝也の愛弟子”てると“ミスター・ブレイキングダウン”川島悠汰の一戦は川島のＫＯ勝ちに終わった。ゴングからノーガードの激しい殴り合いとなった中、終盤にてるも右に、川島が右のカウンターで合わせた。てるは１回転する形でダウ