俳優竹中直人（69）が27日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。劇団青年座研究所の入学金を調達した驚きの方法について明かした。竹中といえば、大学在学中にバラエティー番組の一般参加企画でモノマネ芸などを披露して注目を集めた。お笑い芸人への誘いもあったが、俳優を志し、大学卒業後に、劇団青年座の入団テストを受けて合格した。しかし研究所に入るには、当時としてはかなり高額な