9月24日、お笑いコンビ・納言の薄幸（すすきみゆき）が自身のXを更新。他事務所所属の先輩芸人のトレンディエンジェルのたかしが自身の実家を訪れ、家族と酒を酌み交わしている様子を公開した。予想外の“勘違い”展開にネット上では大きな反響が広がっている。【写真】溶け込みすぎ…納言みゆきの実家にいるトレエンたかし週5で泊まりに行っていたみゆきみゆきは《久しぶりに帰省してて たかしさんから昨日 飲める? って連絡