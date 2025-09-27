28日(日)から29日(月)にかけて、低気圧が発達しながら日本海を東へ進み、北陸では大雨になるところもありそうです。24時間の予想雨量は100ミリに達するところもある見込みで、注意、警戒が必要です。28日午前9時の予想天気図です。大陸から朝鮮半島付近、そして九州にかけて前線がのびています。28日の午後9時には、低気圧が朝鮮半島の東に発生し、南西方向に前線が長くのびていますが、これらが北陸に大雨をもたらしそうです。低