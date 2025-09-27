今月、16歳未満の少女にみだらな行為をした疑いで、香川県高松市の家庭教師の男がきょう（26日）逮捕されました。 不同意わいせつの容疑で逮捕されたのは、高松市屋島西町の家庭教師の男（40）です。警察によりますと男は、今月23日午後7時ごろから午後7時40分ごろまでの間、少女の自宅で服の中に手を差し入れて胸を触ったり、少女の手をつかんでズボンの上から下半身を触らせるなど、みだらな行為をした疑いが持たれています。