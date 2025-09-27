J１首位の鹿島アントラーズは９月27日、第32節で名古屋グランパスと敵地で対戦。４−０で完勝を収めた。10分に幸先よく先制。舩橋佑の絶妙なスルーパスに抜け出したエウベルが冷静にネットを揺らす。さらに19分にはレオ・セアラがペナルティエリア内から右足で決めて、あっという間に２点差とする。 後半も勢いは止まらず。88分に途中出場の徳田誉が３点目を挙げると、その２分後にも再び徳田がダメ押しのゴールを挙げ