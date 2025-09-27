北野颯太と川村拓夢、チェイス・アンリが所属するレッドブル・ザルツブルクは、25日に行われたポルトとのUEFAヨーロッパリーグに0-1で敗れた。北野はベンチ入りしたものの、出場しなかった（川村は負傷欠場、チェイス・アンリはEL登録外）。一方、ポルトはかつて中島翔哉も所属したポルトガルの強豪だが、ポーランド人DFヤン・ベドナレクがハプニングに見舞われていたそう。『A Bola』によれば、ベドナレクはポルトの一員として、