ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は27日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出のベスト6が出そろった。中山翔太（21＝三重）は準優勝戦11Rでインからコンマ09のトップスタートを決めて逃げ切り勝ち。G1初出場でいきなりの優出を果たした。「ホッとしている。最初の目標は（G1初勝利の）水神祭だったので、ここまで来るとは全く思っていなかった。ドキドキしたけど、程よい緊張感を楽しめている」