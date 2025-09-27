男子100メートルで優勝した小池祐貴＝維新みらいふスタジアム陸上の全日本実業団対抗選手権第2日は27日、山口市の維新みらいふスタジアムで行われ、100mの男子は世界選手権東京大会400mリレー代表の小池祐貴が10秒16、女子は御家瀬緑が11秒50で決勝を制した。走り幅跳びの男子は世界選手権110m障害代表の泉谷駿介が8m06、女子は秦澄美鈴が6m26で優勝した。女子400m（タイムレース）は松本奈菜子が53秒47で勝ち、井戸アビゲイル