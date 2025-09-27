LINEなどのSNSでやり取りをしていると、いつもレスポンスの早い人から返信が来なくなると心配になりますよね。何か気を悪くすることを言ってしまったかな、とか、相手の体調などが悪いのではないかな、など。特に何かを誘った場合、既読はされているのにスルーされるといろいろなことが頭を巡ってしまいます。この記事では、いつも返信が早いママ友からのレスがなく2日以上放置されて悩んでいるという投稿を紹介します。