陸上女子中長距離の田中希実（２６＝ニューバランス）は２１日に閉幕した世界選手権（東京・国立競技場）を終え、来季のテーマを掲げた。田中は２７日、都内で開催された「ＮｅｗＢａｌａｎｃｅ『ＲｕｎＹｏｕｒＷａｙ．ＰａｒｋＴｏｋｙｏ』」にゲストとして登場。市民ランナーの出場するレースのスターターを務め、ランナーとの交流を楽しんだ。イベント後には報道陣の取材に応じた。世界選手権では１５００メー