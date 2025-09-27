セ３位の巨人は２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に９―８で勝利。２位・ＤｅＮＡとのゲーム差は２・５に縮まった。終盤に怒涛の反撃を見せた。４―８で迎えた９回一死からキャベッジ、泉口、岡本と３連打でまずは２点を返すと、その後二死一、二塁から中山の適時打で１点差にまで猛追。代打・坂本が四球を選んで二死満塁とさらにチャンスを広げ、途中出場の佐々木俊輔外野手（２５）が２点適時打を放って逆転に成功した。引き分け