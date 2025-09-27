阪神・大竹耕太郎投手が２７日の中日戦（甲子園）に先発登板するも、８回１０安打５失点の投球内容で４敗目（９勝）。３年連続の２桁勝利がかかる中、虎ベンチも可能な限り長いイニングを託す?温情采配?で左腕をサポートしたが、期待に応えることはできなかった。立ち上がりは順調そのものだった。時にテンポ良く、時にのらりくらりと投球リズムを変化させ、制球＆緩急も文句なし。技巧派左腕の真骨頂を遺憾なく発揮し、５回ま