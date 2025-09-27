韓国の民放テレビ局SBSの人気恋愛バラエティ『私はソロ』に出演した男性が、交際中の恋人を暴行し物議を醸している。【画像】恋リア出演者、ホテルで金を奪って逃走か京畿(キョンギ)・華城(ファソン)東灘(トンタン)警察署によると、30代男性A氏が、交際中の女性B氏を暴行した容疑で在宅送致された。A氏はSBS Plus、ENAの番組『私はソロ』に出演した30代男性で、2023年3月11日、B氏自宅でB氏の首を絞めたり髪をつかむなどの暴行を加