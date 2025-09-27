【モデルプレス＝2025/09/27】タレントの梅宮アンナが9月27日、都内で開催されたトークイベント「アンナ流！がん治療とライフスタイルUP術」に出席。結婚生活について語った。【写真】梅宮アンナ、イベントで大粒涙◆梅宮アンナ、新婚生活語る梅宮は、2024年8月に乳がんの「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、現在は投薬治療中。そんな中、2025年5月27日に自身のInstagramを通じて、アートディレクターの世継恭則氏と