まるで「宇宙船」みたいな斬新「“3人乗り”商用バン」発表！「宇宙船」の愛称で知られるヒョンデ「スターリア」は、先進的で未来的なスタイリングと、人も物もたくさん載せられる機能性により、台湾市場で人気を博しています。そして、台湾のヒョンデ正規代理店である南陽実業は2025年9月18日、3人乗り貨物モデルの「スターリア・バン」とキャンピングカーの「スターリア・キャンパー」の2モデルを導入すると発表しました。台湾