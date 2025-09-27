JR四国によりますと9月27日午後、土讃線の一部の区間で倒木が発生し、およそ3時間にわたり運転を見合わせました。JR四国によりますと、9月27日午後2時55分ごろ、土讃線の土佐岩原駅（大豊町）と豊永駅（大豊町）の間で落石警報装置が作動しました。職員が現地に向かい、線路の点検をおこなったところ、豊永駅から土佐岩原駅方面におよそ1キロの地点で、直径およそ25センチ、長さおよそ2.5メートルの木が線路沿いのフェンスに