２１日に亡くなったバレーボール女子ＶリーグＫＵＲＯＢＥの元監督、丸山貴也（まるやま・たかなり）さん（享年６３）の葬儀・告別式が東京・町田市で営まれ、７２年ミュンヘン五輪金メダルの森田淳悟さん、９２年バルセロナ五輪代表の大竹秀之さんらが参列した。丸山さんは筑波大バレー部時代に、日立のコーチに就任。その後、小田急、ＫＵＲＯＢＥなどの監督を歴任した。丸山さんの妻で、８４年ロサンゼルス五輪銅メダルの由