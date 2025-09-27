◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第３日（２７日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）初優勝を狙う２９歳の勝俣陵（ロピア）が首位タイで出て７バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１８アンダーで単独トップに浮上した。愛用するバケットハットがトレードマークの２９歳が初優勝に王手をかけた。２番で唯一のボギーをたたいたが、４番でグリーン奥１５メートルからチップインバーディー。