ＮＡＲの短期免許を取得して地方で騎乗中のミカエル・ミシェル騎手＝フランス＝が９月２７日、東京都内でトレーニング風景を公開した。来日時にいつも利用しているＴＯＴＡＬＷｏｒｋｏｕｔ六本木ヒルズで体幹の強化などを行った。「どのトレーニングもきつかったけど、お手玉（を使ったトレーニング）は難しかったです。これまでやったことがなかったので」と笑顔で振り返った。２０２２年から４年連続の挑戦となったＪＲ