◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５中日（２７日・甲子園）中日の高橋宏斗投手が、６回２／３を６安打２失点で、８勝目をマークした。これで、１３８奪三振とし、阪神・村上を抜いて、リーグトップに立った。毎回、走者を背負う苦しい中でも、要所を締めて６回まで得点を許さなかった。７回２死二塁、佐藤輝を歩かせたところで降板。継投した藤嶋が、２死一、二塁から大山に３ランを浴びて失点がついたが、今季最多１３４球を投