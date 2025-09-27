高松北警察署 教え子の16歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして、高松市の家庭教師の男（40）が不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 警察によると、男は9月23日の午後7時から7時40分にかけて、被害者の自宅で指導中に服の中に手を入れたり、男の股間を触らせたりするわいせつな行為をした疑いが持たれています。少女が母親に相談し、その後警察に連絡したということです。 男は「胸はもんだが、股間を触らせた