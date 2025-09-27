◆大相撲秋場所１４日目（２７日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が大関・琴桜（佐渡ケ嶽）の休場により、不戦勝となった。土俵上で、不戦勝とアナウンスされると観客のため息が漏れた。呼び出しが旗を持って土俵に上がり、大の里が勝ち名乗りを受け、「（不戦勝は）会場に来てから知った」と明かした。結びの豊昇龍―若隆景で横綱・豊昇龍（立浪）が敗れれば５度目の優勝が決まる一番は支度部屋でまわし姿のまま