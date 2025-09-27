DV夫との過去を乗り越え、シングルマザーのえりかは年下の同僚・隆司と再婚を考える。彼の優しい愛情に癒やされ、幸せを感じる一方で、その「大好き」という言葉の裏に隠された束縛に、少しずつ違和感を覚えるようになっていた。『シンママの彼はモラ夫予備軍』をごらんください。 隆司はタツキにも優しく、理想の家族像を築ける相手だと信じたえりか。しかし、付き合って4か月、彼の愛情は徐々に彼女の行動を縛るものに変