プロ野球・千葉ロッテの元監督でメジャーリーグでも活躍した井口資仁さんの名を冠した少年野球大会が高知市で始まりました。高知県軟式野球連盟は、千葉ロッテマリーンズ元監督の井口資仁さんとファンクラブの協力のもと、2019年から「井口杯」と名付けた少年野球大会を開いています。７回目の今年は、県内46チーム・およそ800人が参加。9月27日朝、東部球場での開会式では、井口さんが見守る中、子どもた