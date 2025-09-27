ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は27日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出のベスト6が出そろった。前田滉（25＝愛知）は準優勝戦12Rで4コースカドからグイッと伸びて握りマイ。2マークで勝浦真帆をさばいて2着に入った。今節は篤哉、翔の3兄弟で参戦しているが兄弟の中で初のG1優出。「グータッチはした。2人も喜んでくれてうれしい」と笑顔を浮かべた。28日の12R優勝戦は5号艇で登場。「仕