ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は27日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出のベスト6が出そろった。吉田裕平（28＝愛知）が準優勝戦11Rで2コースから握って2着を確保。7回目のヤングダービー挑戦で初めてファイナル進出を果たした。「この大会は相性が悪かったのでうれしい。勝てばまだ狙える位置にいるので年末のグランプリを意識していきたい」と頂上決戦に向けて気持ちも入る。28日の12R