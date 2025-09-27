シュークリーム専門店「ビアードパパ」から、プレミアムチョコレートブランド「GODIVA」との夢のコラボレーションが登場します。2025年10月1日（水）から10月31日（金）までの期間限定で発売されるのは、“GODIVA ショコラ ラングドシャシュー”。軽やかなショコラ風味の生地に、芳醇なくちどけのショコラクリームを詰め込んだ贅沢な一品です。ゴディバ監修の特別な味わいを、ぜひ堪能