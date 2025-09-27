神奈川・横浜市の交番に放火しようとした疑いで、男が逮捕されました。無職の松村一夫容疑者（75）は26日朝、横浜市伊勢佐木町で交番の出入り口にライターで火を付けて逃走したとみられています。当時、交番には6人の警察官がいてドアの一部が焼けました。松村容疑者は、約2時間後に現場近くで発見されました。