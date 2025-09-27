私はパートで働くサクラ。会社員の夫ケンタと、こども園に通う息子との3人暮らしです。ある朝「これから仕事に行く」と言ったら、「お仕事始めたんだ」と返してきたワーママのユリカさん。パートなんて無職と同じと思われているのかと、モヤモヤが消えませんでした。しかし私は心のどこかで「働いている私は専業主婦とは違う」と見下していたのです。まわりのママたちは職業に関わらず、「ひとりの人」として私と付き合ってくれて