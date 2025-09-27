◆西武―ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）優勝マジック1のソフトバンクがすぐさま同点に追いついた。1点を追う2回。2死一塁から海野隆司が右前打でつないで一、二塁とすると、野村勇が先発高橋光成が投じた初球150キロ外角高め直球を中前にはじき返した。二塁走者の牧原大成が一気に本塁を陥れて同点。すぐに試合を振り出しに戻した。