¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈäÏª?45ºÐº¹º§?¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î?¥ì¥¸¥§¥ó¥É?É×ºÊ¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Æ¤Ë¾¯¤·ÄË¤ó¤ÀÈ±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¹¥Ã¥­¥ê¡ª¡ª¥«¥é¡¼¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£°½ºÚ(37)¡£¡Ö¥«¥È¤Á¤ã¤ó¤Ï½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¾¯¤·¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¡£»Ò¶¡¤Î»þ¤ÏÀï¸å¤Ç¥«¥È¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÅß¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¼ä