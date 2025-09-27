◆西武―ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）ソフトバンクの有原航平投手が、初回に1点を失った。優勝マジック1として迎え、引き分け以上で優勝が決まる西武戦に中5日で先発。初回、先頭の西川愛也に右越えの二塁打を許すと、滝澤夏央のセーフティバントが内野安打となり無死一、三塁に。続く渡部聖弥に左前へ運ばれ、先制を許した。初回失点は8月16日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）以来だった。それでもネビンを三ゴ