◆九州地区高校野球福岡大会5回戦西日本短大付8―9×福岡大大濠（延長10回）（27日、久留米市野球場）3季連続で甲子園に出場している西日本短大付が福岡大大濠に延長10回、タイブレーク（無死一、二塁から開始）の末に敗れた。5回戦で敗退し、4季連続の甲子園出場は絶望的となった。昨夏の福岡大会決勝と同じ対戦となった好カードで、西日本短大付は3回に2点を先制。同点とされて2―2で迎えた5回には3番小田虎汰郎（1年）