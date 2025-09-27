ドライバー部門ではピンの『G440 MAX』が圧倒的な人気で1位をキープしている。先週までは2位にも『G440 LST』だったが、今週2位になったのは初登場の『オノフKURO』。テーラーメイド、キャロウェイという海外の大手メーカーをさしおいてトップ3に入ってきた。『オノフKURO』の人気について、PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに話を聞いた。【写真】2位の『オノフKURO』、6位の『BX2 HT』のコンパクトな顔を並べてみた