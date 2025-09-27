＜パナソニックオープン 3日目◇27日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞気合のひと振りだった。最終18番パー5。片岡尚之が赤面の“テンプラ”を帳消しにした。残り282ヤードを3番ウッドで2オンに成功。15メートルから2パットでのバーディで締めくくり、首位と3打差の2位まで上がってきた。【写真】山下美夢有がコースで弟を応援「ティショットをめちゃくちゃテンプラしました。もう球が見えなくなるくらい